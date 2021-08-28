Перший сегмент

Старт кваліфікації затримався через погану погоду в Бельгії. Легендарний автодром Спа-Франкоршам накрив дощ. Все ж пілоти змогли виїхати з боксів, хоча траса була надзвичайно мокра.

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Перший сегмент традиційно відсіяв обох пілотів Haas. Дещо несподівано за межами топ-15 опинилися Кімі Ряйкконен, Юкі Цунода та Антоніо Джовінацці. Натомість далі пройшли обидва гонщики Williams.

20. Микита Мазепін (Haas)

19. Кімі Ряйкконен (Alfa Romeo)

18. Мік Шумахер (Haas)

17. Юкі Цунода (Alpha Tauri)

16. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo)

Другий сегмент

Драматичний другий сегмент кваліфікації закінчився сенсаційним вильотом обох пілотів Ferrari Карлоса Сайнса та Шарля Леклера. Натомість сенсаційно у топ-10 пройшов Джордж Расселл з Williams.

15. Ленс Стролл (Aston Martin)

14. Фернандо Алонсо (Alpine)

13. Карлос Сайнс (Ferrari)

12. Ніколас Латіфі (Williams)

11. Шарль Леклер (Ferrari)

Зауважимо, що за підсумками гран-прі Угорщини Стролл отримав штраф +5 позицій на гран-прі Бельгії. Таким чином, Ленс буде стартувати останнім.

Третій сегмент

Перед фіналом кваліфікації погода сильно погіршилася. Через дощ на трасі було надто багато води, однак сегмент не зупиняли. Чи не першим на трасу виїхав Ландо Норріс з McLaren. На першому колі британець розбив свій болід – червоні прапори.

О 17:45 за київським часом сесія була відновлена. Проміжний поул утримував Расселл, але Ферстаппен завдяки останній спробі вирвав перемогу. Разом з тим, для Расселла це найкращий результат у кар'єрі!

10. Ландо Норріс (McLaren)

9. Естебан Окон (Alpine)

8. Валттері Боттас (Mercedes)

7. Серхіо Перес (Red Bull)

6. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

5. Себастьян Феттель (Aston Martin)

4. Даніель Ріккардо (McLaren)

3. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Джордж Расселл (Williams)

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

Слід сказати, що Боттас, як і Стролл, за підсумками гран-прі Угорщини отримав штраф 5 позицій. Тому Валттері стартуватиме з 13 місця.

Гонка гран-прі Бельгії відбудеться 29 серпня. Початок о 16:00.