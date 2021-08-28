Металіст 1925 – Дніпро-1 1:2

Голи: Марлісон, 36 – Чуже, 69 (пен.), Гуцуляк, 90+2

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Господарі поєдинку досить непогано, як для новачка Прем'єр-ліги, почали чемпіонат – в стартових трьох турах харків'яни набрали шість очок. Проте наступні поразки (зокрема, в 5 турі підопічні Кривенцова поступилися Ворсклі з рахунком 0:2) показали, що то, мабуть, був сприятливий календар для Металіста 1925. Команда досі страждає через відсутність форварда, у нападі грають номінальні півзахисники Криськів і Фабіньо.

Дніпро-1 продовжує показувати непогані результати після приходу Йовічевіча, а у цьому сезоні з п'яти матчів був програний тільки один. В останньому матчі з Рухом (2:0) два красиві голи забили півзахисники Ігнатенко з Назаренко, проте, на відміну від харків'ян, у Дніпра-1 проблем з форвардом немає – на вістрі переконливо грає Артем Довбик.

На 36-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Протасов вибіг в атаку, далеко відпустив м'яч, Сваток в підкаті потрапив в того ж Протасова, від якого м'яч відскочив до Марлісона. Бразилець ударом з лінії штрафного відкрив рахунок – і в матчі, і своїм голам в УПЛ.

Відео голу Марлісона

Гості з Дніпра у другому таймі зрівняли цифри на табло. Коваленко зніс Лучкевича на лівому фланзі своєї штрафної і заробив пенальті у власні ворота. Чуже ідеально поклав м'яч у праву дев'ятку.

Відео голу Чуже

На заключних хвилинах зустрічі дніпр'яни вирвали перемогу у зустрічі і довели статус фаворита – Адамюк замикав подачу штрафного з лівого флангу на ближньому куті воротарського, але Коваленко впорався з сейвом, однак відскік у дальній кут заніс у ворота Гуцуляк.

У підсумку, ця перемога дозволила Дніпро-1 піднятися на 2 місце в турнірній таблиці УПЛ (13 балів). Металіст 1925 залишився 9-им (6 очок).

Металіст 1925 – Дніпро-1 відеоогляд