Зідан покидає Мадрид
Дороги Реала та 48-річного спеціаліста розходяться. Наступником Зінедіна Зідана може стати легенда мадридського клубу Рауль.
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Наставник вже повідомив про своє рішення футболістів мадридського клубу. Про це він розповів команді ще перед матчем 35 туру Ла Ліги з Севільєю. До слова, зустріч завершилась бойовою нічиєю 2:2.
Зараз француз веде столичний клуб до чемпіонства в Іспанії. Відставання Реала від лідера Атлетіко за два тури до завершення сезону складає лише 2 очки.
За інформацією Mundo Deportivo, крім легендарного нападника Реал може очолити Массіміліано Аллегрі. Тренер вже протягом двох років перебуває без клубу.
- Раніше послугами наставника серйозно зацікавився ПСЖ. Керівники клубу вже начебто навіть встигли зв'язатись із Зіданом щодо подальшої співпраці.
- Взимку 2016 року француз очолив Реал. Під керівництвом Зідана команда стала першою в історії, яка виграла три Ліги чемпіонів поспіль.
- Контракт тренера з "Королівським клубом" спливає 30 червня 2022 року. Однак наставник вирішив розірвати угоду достроково.