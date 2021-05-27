Реал залишився без тренера

Мадридський клуб офіційно оголосив про те, що дороги Реала та Зінедіна Зідана розходяться. В останньому сезоні-2020/2021 "вершкові" під керівництвом француза посіли 2 місце у Ла Лізі та не взяли жодного трофею.

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Раніше повідомлялось, що таке своє рішення Зідан повідомив футболістам команди ще перед матчем 35 туру Ла Ліги з Севільєю. До слова, зустріч завершилась бойовою нічиєю 2:2. Очолити "Королівський клуб" можуть легенда команди Рауль або Массіміліано Аллегрі. Останній вже протягом двох років перебуває без роботи.