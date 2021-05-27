Металіст 1925 – Чорноморець 0:1

Гол: Путря, 12 (пен.)

Вилучення: Пономар, 78 (Металіст 1925)

Дивіться також Ми отримали велике задоволення на знімальному майданчику: інтерв'ю про рекламну кампанію FAVBET

Вже на початку матчу гості отримали відмінний шанс відкрити рахунок. Брагар заробив пенальті на собі. Удар успішно виконав Путря.

Після забитого м'яча Чорноморець віддав ініціативу супернику. Кілька разів команду виручав Паламарчук. А там, де не справлявся голкіпер, команду рятував каркас воріт.

Ближче до кінцівці господарів підвів Паламар, заробивши другу жовту картку. Але навіть в меншості команда зуміла створити два найнебезпечніших момента з ударом в поперечину і черговим супер-сейвом голкіпера. Проте, зрівняти рахунок так і не вдалося.

Чорноморець – новачок УПЛ

Це дозволило одеській команді набрати 58 очок, стати недосяжною для Агробізнесу за два тури до фінішу і вийти в УПЛ.

Теоретично за очками Чорноморець може наздогнати Миколаїв, однак одеська команда має перевагу в особистих зустрічах (2:0 і 1:1).