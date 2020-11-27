У п'ятницю, 27 листопада, "Львів" на власному полі приймав "Маріуполь". Це був перший матч 11 туру УПЛ, і закінчився він перемогою гостей.

Львів – Маріуполь 1:3

Голи: Міхоубі, 73 – Сікан, 13, Мішньов, 34, Очеретько, 60

Вилучення: Чех, 88 (Маріуполь)

"Маріуполь" майже всі матчі першого кола проводить на виїзді. Зважаючи, що попередню гру команда провела проти "руху" у Львові, тож азовці залишилися у цьому місті та готувалися до гри проти "Львова".

Перед цим матчем "Маріуполь" мав серію з чотирьох ігор безе перемог – три нічиї та одна поразка.

"Львів" за три останні тури здобув дві перемоги. Команда вдома обіграла "Ворсклу", а на виїзді в попередньому турі – "Десну". Ці перемоги стали першими для команди в цьому сезоні. Їх "Львів" здобув, коли звільнили попереднього наставника Георгія Цецадзе, а новим тренером став Віталій Шумський.

Матч між командами у Львові відбувся під снігопадом. До кінця гри частини поля вже були покриті снігом. Негода вплинула і на саму гру. І навіть на пропущені голи.

Варте уваги Шевченко вперше публічно прокоментував технічну поразку збірній України

Відкрити рахунок в цьому матчі вдалося господарям. Після навісу з флангу Сікан опинився сам між двох захисників і головою відправив м'яч у ворота. Костик хоч і зачепив м'яч, але той залетів у ворота.

"Львів" відповів своїм моментом. Але м'яч пролетів повз рамку воріт.

Після цього "Маріуполь" міг забити другий гол. Мішньов пробив в дотик після слалому партнера у штрафному, та м'яч влучив у стійку воріт.

Та все ж другий гол у ворота львів'ян таки влетів ще у першому таймі. І забив його таки Мішньов. Очеретько отримав пас на хід, і майже не дивлячись віддав пас на Мішньова. Гравець пробив в дотик, відправивши м'яч у кут воріт суперника.

Наприкінці першого тайму "Львів" міг скоротити відставання. Але незначний рикошет не дозволив відзначитися Айнсалу.

Другий тайм теж розпочався з моменту "Львова" – Чоботенко у підкаті перервав простріл на Захарківа, який був готовий в дотик відправити м'яч у ворота "Маріуполя".

Третій гол у ворота "Львів" влетів на 60-й хвилині. Кулаков, який лише вийшов на заміну, зумів втекти у швидку атаку. Його наздоганяв Якимець, а Костик вийшов на перехоплення. Та в останній момент гравець "Маріуполя" віддав пас на Очеретька. І півзахисник вже забивав у порожні ворота.

Лише після цього "Львів" забив гол. Після подачі зі штрафного Міхоубі виграв верхову боротьбу та відправив м'яч у ворота. Кудрик мав піймати м'яч, але той вислизнув з його рук та залетів у ворота.

"Маріуполь" одразу ж забив гол у відповідь, але арбітр його не зарахував через офсайд.

Кінцівка матчу відзначилася вилученням Чеха. Півзахисник грубо зіграв проти Філіпе, збивши його на краю поля. За це він побачив перед собою пряму червону картку. А після подачі зі штрафного вже Феліпе мало не розбив голову супернику, намагаючись пробити в падінні через себе. Арбітр обмежився лише жовтою карткою.

Відеоогляд матчу Львів – Маріуполь

"Маріуполь" перемагає та підіймається на п'яте місце в турнірній таблиці. "Львів" же залишився на 13 місці.