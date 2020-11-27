Після технічної поразки від Швейцарії в Лізі націй збірна України дещо опустилась у рейтингу ФІФА. Австрія випередила відразу дві країни у списку, однією з яких була українська команда.

Команда Андрія Шевченка не змогла зіграти зі швейцарською збірною, щоб за спортивним принципом визначити переможця у поєдинку. У розташуванні збірної України був спалах коронавірусу, тому матч скасували. В УЄФА порахували, що у такому розвитку подій винна лише українська сторона, тому призначили Україні технічну поразку, пише 24 канал.

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Опустилась у рейтингу

Після цього Україна втратила одну позицію у рейтингу ФІФА, спустившись з 23-го на 24 місце. У доробку команди 1528 очок. Австрія змогла випередити не лише українську збірну, а й Перу. Тепер у їх активі 23 позиція та 1531 бал.

У топ-6 найкращих збірних світу позиції не змінились. Рейтинг продовжує очолювати Бельгія (1780), другою йде Франція (1755), а трійку лідерів замикає Бразилія (1743). Хорвати (1617) несподівано вилетіли з топ-11 і займають 11 місце.

Аргентина (1642) залишила позаду Уругвай (1639), а у десятку найкращих увірвались Мексика (1632) та Італія (1625) – 9 та 10 місця відповідно.

Після спалаху коронавірусу українську делегацію відправили на самоізоляцію. Перенести зустріч на 2021-й рік було неможливо, тому рішення приймали у екстреному порядку. Швейцарія начебто пропонувала Україні привезти іншу команду.

Після повернення до Києва футболісти збірної пройшли обов'язкове тестування на коронавірус. Всі результати були негативними.

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко відмовився коментувати технічну поразку своєї команди. Глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що вони будуть подавати апеляцію на рішення УЄФА.

Україна покинула дивізіон А. Україна та Швейцарія набрали однакову кількість очок – по 6. Але швейцарська збірна має кращу статистику забитих та пропущених голів в очних матчах з командою Шевченка.



Рейтинг ФІФА / Скрін із fifa.com