У всьому винна технічна поразка: збірна України втратила позицію у рейтингу ФІФА
Після технічної поразки від Швейцарії в Лізі націй збірна України дещо опустилась у рейтингу ФІФА. Австрія випередила відразу дві країни у списку, однією з яких була українська команда.
Команда Андрія Шевченка не змогла зіграти зі швейцарською збірною, щоб за спортивним принципом визначити переможця у поєдинку. У розташуванні збірної України був спалах коронавірусу, тому матч скасували. В УЄФА порахували, що у такому розвитку подій винна лише українська сторона, тому призначили Україні технічну поразку, пише 24 канал.
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Опустилась у рейтингу
Після цього Україна втратила одну позицію у рейтингу ФІФА, спустившись з 23-го на 24 місце. У доробку команди 1528 очок. Австрія змогла випередити не лише українську збірну, а й Перу. Тепер у їх активі 23 позиція та 1531 бал.
У топ-6 найкращих збірних світу позиції не змінились. Рейтинг продовжує очолювати Бельгія (1780), другою йде Франція (1755), а трійку лідерів замикає Бразилія (1743). Хорвати (1617) несподівано вилетіли з топ-11 і займають 11 місце.
Аргентина (1642) залишила позаду Уругвай (1639), а у десятку найкращих увірвались Мексика (1632) та Італія (1625) – 9 та 10 місця відповідно.
Рейтинг ФІФА / Скрін із fifa.com
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