27 листопада фінішував відбірковий турнір першої онлайн Олімпіади для людей з обмеженими можливостями здоров'я. Україну на цьому турнірі представляли одразу три збірні. А матч першої з них закінчився скандалом через росіян.

Загалом у турнірі брали участь 60 команд з 45 збірних. У півфінал вийшла збірна Україна-3. Мала шанс поборотися за перемогу і Україна-1, але в неї "вкрали" перемогу. Все через "технічні несправності" в росіян, пише Ukrainian Chess Federation.

У шостому турі наша команда грала проти збірної Філіппін-1. І у випадку нічиї зберігала хороші шанси на вихід у півфінал. Але в ключовій партії між українцем Владиславом Колпаковим і філіппінцем Деррі Бернардо "відзначився" російський віддалений асистент. Це людина, яка виконує за дошкою ходи, озвучені шахістом.

Українець мав виграшну ситуацію. І 25 секунд, щоб зробити хід. Та саме в цей момент російський асистент зник. Повернувся він вже тоді, коли час на хід українця закінчився, відтак йому зарахували технічну поразку. А збірна України поступилася супернику 1:3.

Як потім пояснив російський асистент – у нього зник зв’язок. перевірити, чи так було насправді – неможливо.

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Представники збірної Україна-1 одразу написали апеляцію до оргкомітету. Але організатори, які банально не передбачили можливість такого сценарію, просто відхили її. Тоді три гравці нашої команди на знак протесту відмовилися грати в 7-му турі. Шансів поборотися за путівку у них не було, тому вони вирішили своєю самопожертвою привернути увагу ФІДЕ і шахових організаторів до проблеми онлайн турнірів, а саме до того, що треба чітко прописати правила вирішення конфліктів у випадку, коли зникає зв'язок.