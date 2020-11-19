Після останніх матчів Ліги націй визначилися остаточні кошики посіву під час жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу 2022 року. Збірна України потрапила у другий кошик.

У відборі на Чемпіонат світу 2022 року від Європи візьме участь 55 команд. Їх розбили на шість кошиків – по 10 збірних в перших п'яти та п'ять збірних – у шостому кошику. Під час жеребкування буде сформовано 10 груп – п'ять по шість команд та п'ять по п'ять команд. Переможці груп вийдуть на Мундіаль напряму. Команди, що посядуть другі місця, зіграють у плей-офф.

Збірна України під час жеребкування потрапила до другого кошика. Відтак наша команда точно не зіграє проти Швейцарії, Польщі, Швеції, Уельсу, Австрії, Словаччини, Сербії, Туреччини та Румунії. Адже ці команди теж у другому кошику.

Не зіграє збірна України й проти Росії, яка опустилася у третій кошик. УЄФА розводить наші команди під час жеребкування.

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Кошики при жеребкуванні кваліфікації ЧС-2022

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Хорватія, Італія, Німеччина, Данія, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Польща, Швеція, Уельс, Україна , Австрія, Словаччина, Сербія, Туреччина, Румунія

, Австрія, Словаччина, Сербія, Туреччина, Румунія Кошик 3: Росія, Ірландія, Пів. Ірландія, Норвегія, Угорщина, Ісландія, Шотландія, Чехія, Фінляндія, Греція

Кошик 4: Боснія та Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Болгарія, Албанія, Грузія, Ізраїль, Білорусь, Люксембург

Кошик 5: Кіпр, Вірменія, Фарерські острови, Естонія, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Молдова, Мальта, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

Жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 7 грудня 2020 року у швейцарському Цюриху. Матчі відбудуться з березня до листопаду 2021 року. Стикові матчі заплановані на березень 2021 року.

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Сам Чемпіонат світу 2022 року прийме Катар. матчі відбудуться в листопаді та грудні.