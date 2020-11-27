УЄФА зарахувала збірній України технічну поразку за скасований матч проти Швейцарії, який так і не відбувся. Українська асоціація футболу готується подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Деталі цього позову розповів президент УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю "Денисов Time".

За його словами, в УАФ поки чекають мотиваційну частину рішення УЄФА щодо зарахування Україні технічної поразки. Її мають отримати до понеділка, 30 листопада.

Цю справу супроводжуватимуть українські, а також іспанські та швейцарські юристи.

"У нас буде дуже чітка позиція, що це рішення має бути обов'язково переглянуто. Це дуже поганий прецедент для європейського і світового футболу", – заявив Павелко.

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Він також додав, що на виконкомі УЄФА, який запланований на 3 грудня, буде виносити питання щодо удосконалення регламенту.

"Щоб не було таких тимчасових рамок для виїзних матчів. Також щоб медичний протокол УЄФА не повинен бути нижче протоколу місцевого лікаря. Необхідно підкреслювати чільну роль керівництва УЄФА, а не фахівців на місцях. Але зараз ситуація складна з коронавірусів", – зазначив Павелко.

Президент УАФ також відзначив, що УЄФА має можливість провести цей матч.

"CAS може скасувати або підтвердити рішення. Якщо вони скасують рішення, то питання вже буде до УЄФА, щоб призначити дату. Теоретично такі дати існують", – підсумував Павелко.