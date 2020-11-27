Шевченко вперше публічно прокоментував технічну поразку збірній України
Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вперше публічно прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України. Її наша команда отримала за скасований матч проти Швейцарії в Лізі націй.
Своїми думками Андрій Шевченко поділився під час включення в програмі "Свобода Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.
"Дуже тяжко. Є таке розуміння, як фейр-плей. Футбольний матч має відбутися на футбольному полі. Те рішення – я не збираюся коментувати, правильно чи не правильно. Як гравець і тренер, я вважаю, що такі матчі мають відбутися на футбольному полі. Збірна України була готова до цього матчу. У нас були негативні тести у більшості гравців", – заявив Шевченко.
Більше головний тренер збірної про цей матч нічого не сказав.
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Технічна поразка збірній України за скасований матч проти Швейцарії
- Збірна України 17 листопада мала зіграти матч Ліги націй проти Швейцарії. Важливість цього матчу була в тому, що в цій грі мала визначитися команда, яка покине елітний дивізіон Ліги націй. Швейцарцям треба було лише перемагати, українців влаштовувала як перемога, так і нічия.
- Перед цим матчем у збірній України виявили спалах коронавірусу. Тож після прибуття до Швейцарії українці здали ще один тест, який підтвердив нові випадки зараження в команді. Однак позитивний тест отримали й Сергій Кривцов та Жуніор Мораес, які свого часу вже перехворіли.
- Головний лікар кантону Люцерн прийняв рішення відправити збірну України на карантин. Відтак матч 17 листопада не відбувся.
- Не відбувся матч і 18 листопада. Українці висловлювали побажання зіграти цей матч тими гравцями, які отримали негативний результат тесту.
- Рішення щодо результату цього матчу приймали в УЄФА. Там вирішили зарахувати збірній України технічну поразку. Відтак Україна вилітає з Ліги A.
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