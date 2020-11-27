Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вперше публічно прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України. Її наша команда отримала за скасований матч проти Швейцарії в Лізі націй.

Своїми думками Андрій Шевченко поділився під час включення в програмі "Свобода Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

"Дуже тяжко. Є таке розуміння, як фейр-плей. Футбольний матч має відбутися на футбольному полі. Те рішення – я не збираюся коментувати, правильно чи не правильно. Як гравець і тренер, я вважаю, що такі матчі мають відбутися на футбольному полі. Збірна України була готова до цього матчу. У нас були негативні тести у більшості гравців", – заявив Шевченко.

Більше головний тренер збірної про цей матч нічого не сказав.

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Технічна поразка збірній України за скасований матч проти Швейцарії