Ломаченко – Лопес: бій відбудеться без глядачів
Бій чемпіона світу WBA, WBO, WBC Franchise Василя Ломаченка проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса, швидше за все, пройде без глядачів. Поєдинок повинен пройти 3-го жовтня у США.
Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, яка організовує бій, назвав причину, чому поєдинок пройде без глядачів. Про це інформує Badlefthook.com.
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Несприятлива епідемситуація у США
Арум заявив, що поєдинок пройде без глядачів через несприятливу епідеміологічну ситуацію у США. Там станом на 27 липня коронавірус виявлено у 4 234 140 осіб.
Боб Арум розповів, що був оптимістично налаштований щодо проведення у жовтні боксерських шоу з обмеженою кількістю глядачів.
Але подивіться на ситуацію у США. Я не думаю, що навіть у четвертому кварталі, або в кінці жовтня ми зможемо влаштовувати боксерські шоу з глядачами. Ми перебуваємо у тому ж човні, що і всі професійні спортивні команди,
– сказав промоутер.
Арум вкотре підтвердив, що бій Ломаченко – Лопес має пройти 3-го жовтня та буде показаний на ESPN.
"Можливо, нам доведеться зробити цей бій на pay-per-view (плата за перегляд, – Спорт 24). Але якщо, наприклад, студентський американський футбол не повернеться, то, можливо, ESPN купить поєдинок і поставить його на місце цієї популярної гри", – резюмував Арум.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
Боксерський поєдинок мав відбутися ще 30-го травня, проте був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
Влітку у WBC повідомили, що бій відбудеться у вересні. Проте Боб Арум заявив, що поєдинок перенесуть на жовтень.
На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.