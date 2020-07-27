Бій чемпіона світу WBA, WBO, WBC Franchise Василя Ломаченка проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса, швидше за все, пройде без глядачів. Поєдинок повинен пройти 3-го жовтня у США.

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, яка організовує бій, назвав причину, чому поєдинок пройде без глядачів. Про це інформує Badlefthook.com.

До речі: Киця, я поцілую тебе в лоб: Лопес провокативно відповів на слова Ломаченка

Несприятлива епідемситуація у США

Арум заявив, що поєдинок пройде без глядачів через несприятливу епідеміологічну ситуацію у США. Там станом на 27 липня коронавірус виявлено у 4 234 140 осіб.

Боб Арум розповів, що був оптимістично налаштований щодо проведення у жовтні боксерських шоу з обмеженою кількістю глядачів.

Але подивіться на ситуацію у США. Я не думаю, що навіть у четвертому кварталі, або в кінці жовтня ми зможемо влаштовувати боксерські шоу з глядачами. Ми перебуваємо у тому ж човні, що і всі професійні спортивні команди,

– сказав промоутер.

Арум вкотре підтвердив, що бій Ломаченко – Лопес має пройти 3-го жовтня та буде показаний на ESPN.

"Можливо, нам доведеться зробити цей бій на pay-per-view (плата за перегляд, – Спорт 24). Але якщо, наприклад, студентський американський футбол не повернеться, то, можливо, ESPN купить поєдинок і поставить його на місце цієї популярної гри", – резюмував Арум.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Боксерський поєдинок мав відбутися ще 30-го травня, проте був перенесений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Влітку у WBC повідомили, що бій відбудеться у вересні. Проте Боб Арум заявив, що поєдинок перенесуть на жовтень.

На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.