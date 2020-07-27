24 клуби, що входять до складу Професійної футбольної ліги (ПФЛ), висловили недовіру президенту Сергію Макарову. Клуби закликали розглянути питання про відставку Макарова.

11 червня 20 клубів підписали колективне звернення про висловлення недовіри Макарову. Пізніше до нього приєдналися ще чотири клуби. Про це інформує сайт "Прикарпаття".

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Причиною висловлення недовіри називають "непрофесіоналізм Макарова С.Д. в ситуації, пов'язаній з дією заборони на проведення масових спортивних заходів, в тому числі футбольних змагань".

Також клуби вимагають провести фінансовий і аудиторський звіти ПФЛ.

Хто висловив недовіру Макарову

ФК "Авангард" Краматорськ ФК "Буковина" Чернівці ФК "Верес" Рівне ФК "Волинь" Луцьк ФК "ВПК-Агро" Шевченківка ФК "Гірник" Кривий Ріг ФК "Гірник-Спорт" Горішні Плавні ФК "Діназ" Вишгород ФК "Калуш" м. Калуш ФК "Кремінь" Кременчук ФК "Кристал" Херсон ФК "Металург" Запоріжжя ФК "Миколаїв" Миколаїв ФК "Минай" м. Ужгород ФК "Нікополь" Нікополь ФК "Поділля" Хмельницький ФК "Полісся" Житомир ФК "Прикарпаття" Івано-Франківськ ФК "Реал Фарма" Одеса ФК "Рух" Львів ФК "Таврія-Сімферополь" Берислав ФК "Ужгород" Ужгород ФК "Чайка" Петропавлівська Борщагівка ФК "Чорноморець" Одеса

"Макаров С.Д. своєї неорганізованістю, неможливістю знаходження компромісу серед клубів, відсутністю чіткої позиції, як керівника організації, і пасивністю у винаході шляху повернення до футболу привів до розколу і конфліктної ситуації серед клубів ПФЛ та проведення двох Рад Ліг і однієї позачергової Конференції. Іншим наслідком його некомпетентності стало перетворення ПФЛ у фінансово неспроможну організацію без будь-яких заощаджень, яка самостійно не може об'єднати клуби і забезпечити проведення футбольних змагань", – мовиться у зверненні клубів.



Зверння 24 клубів / Фото fc.if.ua

Хто не підтримав ініціативу

"Агробізнес"

"Балкани"

"Інгулець"

"Металіст 1925"

"Оболонь-Бровар"

"Черкащина"

"Нива" Вінниця

"Нива" Тернопіль

Альянс"

"Енергія".

Макаров очолює ПФЛ з 27 червня 2014 року.