Колишній наставник "Шахтаря" начебто подав у відставку з посади головного тренера "Динамо". Про це пишуть румунські ЗМІ. У "Динамо" вже прокоментували ймовірну відставку тренера.

Віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко прокоментував інформацію про те, що Мірча Луческу подав у відставку з поста тренера київської команди. Про це інформує FootBoom.com.

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Я розумію, чому ви телефонуєте, але мені зараз нічого вам сказати на цю тему. Поки потерпіть,

– сказав Семененко у коментарі FootBoom.com.

"Динамо" поки офіційно не підтверджувало інформацію про відставку Луческу. Окрім того, немає інформації, чи прийняв президент "Динамо" Ігор Суркіс відставку Луческу.

Що відомо про відставку Луческу

Луческу очолив "Динамо" 23-го липня. Він підписав контракт на 2 роки з опцією продовження на рік.

Після підписання контракту Луческу покинув Україну. Про відставку Мірча інформує румунський сайт gsp.ro.

Також ЗМІ опублікували заяву Луческу, в якій він пояснив своє рішення. Він начебто відмовився тренувати "Динамо" через фанатів клуби.