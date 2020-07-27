До тренерського штабу Мірчі Луческу в "Динамо" повинні увійти ексгравці київської команди Огнєн Вукоєвіч та Олег Гусєв.

Ведучий "Циганик Live" на FootballHub Ігор Циганик розповів про плани нового тренера "Динамо" щодо своїх помічників. Також у тренерський штаб Луческу увійде його перекладач Олександр Спиридон, який працював з румуном у "Шахтарі".

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Повертається Олександр Спиридон. Нібито повертається, тому що Луческу поставив умову, щоб Спиридон працював в його тренерському штабі. Також Вукоєвіч, Гусєв, Михайлов – ті люди, які свого часу працювали в київському "Динамо", вони залишаються працювати в "Динамо" в тренерському штабі Луческу,

– сказав Циганик.

27 липня румунські ЗМІ повідомили, що Луческу подав у відставку. Цю ж інформацію прокоментував сам тренер.

Що відомо про відставку Луческу

Луческу очолив "Динамо" 23-го липня. Він підписав контракт на 2 роки з опцією продовження на рік.

Після підписання контракту Луческу покинув Україну. Про відставку Мірчі інформує румунський сайт gsp.ro.

Також ЗМІ опублікували заяву Луческу, в якій він пояснив своє рішення. Він начебто відмовився тренувати "Динамо" через фанатів клубу.