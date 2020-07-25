У штаб Луческу в "Динамо" може увійти легенда "Шахтаря"
Київське "Динамо" досі не представило тренерський штаб нового тренера команди Мірчі Луческу. Попередній штаб був відправлений у відставку разом з головним тренером Олексієм Михайличенком.
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко спробував спрогнозувати, хто стане помічником Луческу. Про це Левченко написав у своєму твіттері.
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Шевчук прийде у "Динамо"?
Левченко прогнозує, що помічником Луческу може стати колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук.
Вангую на кавовій гущі. У мене якесь шосте чуття, що помічником Луческу стане Слава Шевчук,
– написав Левченко.
Зазначимо, що Левченко та Шевчук часто перетиналися на телеканалах "Футбол 1,2,3", де є експертами.
Що відомо про Шевчука?41-річний ексфутболіст майже всю кар'єру провів у "Шахтарі", грав за збірну України. Після закінчення кар'єри футболіста став тренером. Очолював донецький "Олімпік". Нині є експертом програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1".
Що відомо про штаб Луческу?
Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що Михайло Михайлов залишиться тренером воротарів у першій команді.
Також Луческу запросить у "Динамо" свою наукову групу.
Натомість ЗМІ повідомляють, що помічником Луческу може стати Олександр Спиридон, який працював з Мірчою у "Шахтарі".
На сайті "Динамо" поки є інформація про Луческу, тренерів з фізпідготовки та лікарів. Що цікаво, у списку Леонід Миронов. Лікар, який пов'язаний з проваленим допінг-тестом Артема Бєсєдіна.