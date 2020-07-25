Київське "Динамо" досі не представило тренерський штаб нового тренера команди Мірчі Луческу. Попередній штаб був відправлений у відставку разом з головним тренером Олексієм Михайличенком.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко спробував спрогнозувати, хто стане помічником Луческу. Про це Левченко написав у своєму твіттері.

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Шевчук прийде у "Динамо"?

Левченко прогнозує, що помічником Луческу може стати колишній захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук.

Вангую на кавовій гущі. У мене якесь шосте чуття, що помічником Луческу стане Слава Шевчук,

– написав Левченко.

Зазначимо, що Левченко та Шевчук часто перетиналися на телеканалах "Футбол 1,2,3", де є експертами.

Що відомо про Шевчука? 41-річний ексфутболіст майже всю кар'єру провів у "Шахтарі", грав за збірну України. Після закінчення кар'єри футболіста став тренером. Очолював донецький "Олімпік". Нині є експертом програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1".

Що відомо про штаб Луческу?

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що Михайло Михайлов залишиться тренером воротарів у першій команді.

Також Луческу запросить у "Динамо" свою наукову групу.

Натомість ЗМІ повідомляють, що помічником Луческу може стати Олександр Спиридон, який працював з Мірчою у "Шахтарі".

На сайті "Динамо" поки є інформація про Луческу, тренерів з фізпідготовки та лікарів. Що цікаво, у списку Леонід Миронов. Лікар, який пов'язаний з проваленим допінг-тестом Артема Бєсєдіна.