У суботу, 25 липня, відбувся матч плей-офф між "Колосом" та "Дніпро-1". "Колос" розгромив суперників та зіграє у фіналі плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи.,

Колос – Дніпро-1

Голи: Оріховський, 23, Антюх, 24, 51, Морозко, 87 – Волинець, 48 (авт.)

Це був перший матч після карантину, на якому дозволили бути присутнім вболівальникам. На стадіоні можна було зайняти не більше 25% місць. На НСК "Олімпійський" в Києві прийшло 2915 вболівальників.

Вперше в УПЛ місце у кваліфікації Ліги Європи розіграли в плей-офф. П'ята команда зіграє з восьмою, а шоста – з сьомою. Тому одну з пар склали "Колос" та "Дніпро-1". В іншому матчі зустрінеться "Олександрія" та "Маріуполь". Переможці цих пар у фіналі визначать учасника єврокубків.

У чемпіонаті ці команди зіграли двічі. У першому матчі вдома переміг "Дніпро-1". "Колос" взяв реванш, розгромивши суперника 4:0.

Перед цим матчем експерти віддавали перевагу "дніпро-1". Хоча вона не була значна. Команда перемогла в 5 матчах з семи після поновлення чемпіонату. Натомість "Колос" лише двічі переміг у 9 зустрічах. Однак тут варто відзначити, що "Колос" боровся у верхній шістці проти топових суперників, в той час як дніпряни – у нижній шістці з аутсайдерами чемпіонату. І саме команда з Ковалівки доволі сенсаційно в останньому турі перемогла "Динамо", мало не позбавивши киян місця у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Вбивча двохвилинка

Перший момент створили гості – після подачі з кутового небезпечно головою пробивав Адамюк. М'яч летів у нижній кут воріт, але Волинець у стрибку дістав його. У відповідь гості забили. При цьому – двічі. Перший раз Після навісу Антюха Оріховський вибіг з-за спин захисників та головою пробив у кут воріт. Кліщук. до м'яча не дотягнувся.

А вже за хвилину Антюх і сам відзначився. Він отримав пас на хід від Морозка, і ще перед штрафним майданчиком вирішив пробити в боротьбі з Цуріковим. Незначний рикошет від останнього – і м'яч закотився у ворота повз голкіпера.

Такий перебіг подій дещо спантеличив футболістів "Дніпро-1", попереду в них мало що вдавалося. Єдиний небезпечний момент до кінця матчу після цього – удар зі штрафного Коркішка. Півзахисник підкручував м'яч у дальній верхній кут воріт, але пробив мимо.

Гольовий початок другого тайму

Другий тайм розпочався з подвійної заміни в "дніпро-1". На поле вийшли Сергій Кравченко та Тейлор. І саме останній доклався до голу команди. Він обіграв суперника на фланзі, зупинив м'яч на лінії поля, після чого навісив на Супрягу. нападник пробив головою, але м'яч влучив у стійку. Та після цього його зачепив воротар Волинець, і вже від нього залетів у ворота.

Та радість дніпрян була не довгою. Вже за чотири хвилини "Колос" знову був попереду з різницею у два голи. Після навісу з флангу Кліщук помилився на виході, не дотягнувшись до м'яча. І Антюху нічого не залишалося, як відправити його у породні ворота. Так півзахисник оформив дубль у цьому матчі.

Розгром "Дніпра-1"

Після цього "Дніпро-1" кинувся знову скорочувати рахунок. Команда активно йшла вперед, і навіть створювала моменти. Але забити не вдалося.

А коли матч вже наближався до кінця, "Колос" забив четвертий гол у матчі. Команді вдалася швидка атака. Як і у другому голі у ворота "Дніпро-1", Морозко в оточені суперників вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика. І знову рикошет (тільки цього разу від Логінова), і м'яч перелетів над Кліщуком та залетів за лінію воріт.

"Колос" перемагає та зіграє у фіналі плей-офф. Його суперником буде переможець пари "Олександрія" – "Маріуполь". Фінал відбудеться 29 липня.