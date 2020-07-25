Румунський тренер Мірча Луческу двічі намагався повернутися у "Шахтар" після відставки у 2016 році. Новоспечений тренер київського "Динамо" двічі отримав відмову від власника "Шахтаря" Ріната Ахметова.

Наближений до "Шахтаря" директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про невдалі спроби Луческу повернутися до "гірників". Про це інформує Tribuna.com.

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс, пояснюючи скандальне запрошення Луческу, заявив, що "Шахтар" виставив румуна за двері і той прагне помститися донеччанам.

У Луческу й Ахметова конфлікт?

Денисов підтвердив, що між Луческу та Ахметовим "мала місце певна ситуація, яка могла вплинути на їх особисті взаємини". Втім, він не знає, що саме сталося між тренером та власником клубу.

За словами Денисова, Луческу покинув "Шахтар" через спортивні причини, а не приватні проблеми з Ахметовим.

Луческу покинув "Шахтар" у 2016 році, коли виграв Кубок України та вивів команду в 1/2 фіналу Ліги Європи.

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Відмова Ахметова

Денисов підтвердив, що Луческу двічі пропонував свої послуги "Шахтарю", але отримав відмову.

Вперше 74-річний фахівець звернувся до Ахметова після закінчення контракту Паулу Фонсеки. У підсумку Фонсека перепідписав контракт ще на два роки.

Коли Фонсекою зацікавилася "Рома", Луческу знову пропонував свої послуги Рінату Ахметову. І знову Рінат Ахметов відмовив в цій пропозиції. Так було двічі – двічі надійшла відмова,

– сказав Денисов.

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"Шахтар" не прогресував з Луческу?

Денисов каже, що за рішенням не продовжувати контракт з Луческу стояли спортивні мотиви.

На думку президента "Шахтаря", команда перестала прогресувати. "Гірники" двічі програли чемпіонство "Динамо", маючи потенційно сильніший склад,

– заявив директор каналів "Футбол 1/23".

За його словами, взимку під час сезону 2015/2016 Ахметов доручив менеджменту "Шахтаря" зайнятися пошуком нового тренера. Луческу та його помічника Олександра Спиридона не врятував навіть вихід у півфінал Ліги Європи.

"Але точно знаю з розмов з президентом "Шахтаря", навіть якби Луческу виграв Лігу Європи, клуб не продовжив би з ним контракт. Наведу аналогію з Зіданом, який виграв Лігу чемпіонів і пішов з "Реала", тому що розумів – команда далі прогресувати не буде.

Так само і президент "Шахтаря". Навіть якби та команда виграла Лігу Європи, він розумів, що це її стеля і стеля Луческу в "Шахтарі", – резюмував Денисов.

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