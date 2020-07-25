Лікар національної збірної України з футболу Антон Худаєв помер від коронавірусу. В нього зупинилося серце. Йому було 48 років.

Інформацію про смерть Антона Худаєва підтвердили у харківському "Металіст-1925" та Українській асоціації футболу.

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За повідомленням УАФ, у Антона Худаєва був коронавірус. Вірус вразив 70 відсотків його легенів. Він перебував під апаратом штучного дихання.

Помер Антон Худаєв 25 липня. В нього зупинилося серце.

Відзначимо, що Антон Худаєв був понад 20 років лікарем харківського "Металіста", а після створення "Металіст-1925" з першого дня працював у цій команді. Всі знали його як Ашота. З 2016 року він працював лікарем у збірній України з футболу.