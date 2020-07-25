У матчі між "Олександрією" та "Маріуполем" визначався учасник фіналу відбору УПЛ, який побореться за путівку у кваліфікацію Ліги Європи. Матч в суботу, 25 липня, закінчився перемогою "Маріуполя".

Олександрія – Маріуполь 1:2

Голи: Безбородько, 35 – Полегенько, 28, Кащук, 83

"Олександрія" за підсумками сезону посіла п'яте місце. Якби не був запроваджений плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи, то саме олександрійці зіграли б єврокубках.

Попередні два матчі між цими командами в цьому сезоні закінчилися перемогами господарів – "Маріуполь" переміг вдома 2:1, "Олександрія" була сильнішою в домашньому матчі 3:1.

Цей матч відбувся з глядачами на стадіоні. Це друга гра після карантину в Україні, на якій дозволили бути присутнім вболівальникам на трибунах. Першою став матч в Києві між "Колосом" та "Дніпро-1", який відбувся на декілька годин раніше.

Нагадаємо: "Колос" розгромив "Дніпро-1" та зіграє у фіналі плей-офф за право виступити в Лізі Європи: відео

Обережний футбол

Зважаючи, що за вихід у фінал командам слід було провести лише один матч, то обидва колективи провели доволі обережну гру. Хоча саме "Маріуполь" на початку зустрічі більше створював небезпечні моменти попереду. Фомін двічі небезпечно пробивав по воротах "Олександрії", але впевнену гру демонстрував Паньків у воротах. Згодом голкіпер врятував команду і після удару Мішньова.

В господарів з попереду активно старався щось створити Лучкевич. Перший раз він пробивав у падінні після рикошету від суперника. Згодом намагався розкрутитися у штрафному, але втратив м'яч.

"Маріуполь" вийшов вперед після розіграшу кутового. М'яч віддали на ніким не прикритого Полегенько. I гравець, обробивши м'яч, завдав не надто потужного, але доволі точного удару лівою ногою у сам кут воріт. Паньків зі стрибком запізнився.

Та за декілька хвилин рахунок на табло був рівним. "Олександрії" вдалося втекти в атаку чотири в три. Третьяков віддав пас на Безбородька, і нападник в оточені чотирьох суперників у штрафному майданчику (до того часу вже і Федорчук встиг повернутися в захист) зумів прийняти м'яч та пробити по воротах Гальчука низом.

Ще більш обережний другий футбол команди показали у другому таймі. Моментів було обмаль. Команди грали доволі обережно, про що свідчить єдина жовта картка в основний час, яку отримав Фомін аж на 70-й хвилині зустрічі.

"Джокер" "Маріуполя"

Все у матчі вирішила заміна, яку головний тренер азовської команди Олександр бабич провів на 78-й хвилині. Тоді на поле вийшов Кащук. А вже за п'ять хвилин він приніс перемогу своїй команді. "Маріуполю" вдалася швидка атака, Кащук отримав пас в центральному колі та втік від Бухала. Він справа увійшов у штрафний майданчик та вже з гострого кута пробив по воротах повз Паньківа. М'яч від штанги влетів у ворота.

"Маріуполь" на виїзді перемагає та виходить у фінал плей-офф. Там команда зіграє проти "Колоса", який розгромив "Днпіро-1". матч відбудеться в Києві 29 липня.