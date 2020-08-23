В лісосмузі поблизу Мінська знайшли повішеним тіло Микити Кривцова. Він зник ще 12 серпня після акцій протесту в Мінську. Футболісти клубу "Молодечино", за який вболівав Кривцов, вшанували його пам'ять на стадіоні.

Про зникнення Микити Кривцова стало відомо 12 серпня. Про це повідомила його дружина. В цей день він поїхав з Жодіно до Мінська, після чого перестав виходити на зв'язок.

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Виявили його тіло 22 серпня в лісосмузі в Мінську. Він був повішеним, пише Onliner.

Слідчий комітет Білорусі переконує, що видимих тілесних ушкоджень на тілі не виявлено. А сама смерть не має кримінальний характер. Хоча тіло родині поки не показали.

Також слідчі вказують, що Микита Кривцов не притягувався до адміністративної відповідальності через участь у масових протестах. Натомість наголошують на тому, що він з дружиною вирішив розлучитися.

Хоча вже після цього в інтернеті опублікували відео, що Микити Кривцов таки брав участь у масових протестах. На ньому він з біло-червоно--білим прапором ходить перед шеренгою міліціонерів.

Білоруська "Трибуна" пише, що дружина загиблого повідомляла про те, що востаннє телефон Микити включили в РНПЦ неврології та нейрохірургії в Мінську.

Вшанування пам'яті Микити Кривцова

Після того, як стало відомо про смерть Микити Кравцова, футболісти, тренери та вболівальники команди "Молодечина" прийшли на місцевий стадіон, щоб вшанувати його пам'ять.