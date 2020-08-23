Білоруські футболісти стали святкувати голи в національному чемпіонаті, піднявши одну руку з пальцями зігнутими в кулаці, а другу зі складеними пальцями у вигляді англійської букви V.

Такий жест використовується командою Світлани Тихановської під час протестних мітингів у Білорусі, пише 24 канал.

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Жести Світлани Тихановської

Таким чином свій м'яч зазначив футболіст ФК "Рух" Олег Никифоренко в грі з "Городеєю".

Гравець брестського "Динамо" Євген Шикавка в поєдинку проти "Слуцька".

І нападник "Іслочі" Микола Януш в матчі з солігорським "Шахтарем".

Що відбувається у Білорусі: коротко