Білоруські футболісти стали святкувати голи жестом Тихановської: відео
Білоруські футболісти стали святкувати голи в національному чемпіонаті, піднявши одну руку з пальцями зігнутими в кулаці, а другу зі складеними пальцями у вигляді англійської букви V.
Такий жест використовується командою Світлани Тихановської під час протестних мітингів у Білорусі, пише 24 канал.
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Жести Світлани Тихановської
Таким чином свій м'яч зазначив футболіст ФК "Рух" Олег Никифоренко в грі з "Городеєю".
Гравець брестського "Динамо" Євген Шикавка в поєдинку проти "Слуцька".
І нападник "Іслочі" Микола Януш в матчі з солігорським "Шахтарем".
Що відбувається у Білорусі: коротко
- У Білорусі вже десять діб тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента (відбулися 9 серпня), переможцем у яких оголосили Олександра Лукашенка (обіймає цей пост з 1994).
- Під час протестів 7 тисяч людей затримали, сотні постраждали, є й загиблі (ООН заявила про чотирьох). Тихановська ж перебуває у Литві разом із дітьми, а її чоловік – під арештом у Білорусі.