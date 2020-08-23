Мюнхенська "Баварія" вийшла вперед у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Поки єдиний гол у матчі забив Кінгслі Коман.

ПСЖ – Баварія 0:1 Гол: Коман, 59 До речі: УЄФА може змінити формат Ліги чемпіонів: деталі революційних змін "Баварія" відкрила рахунок у грі на 59-й хвилині, пише 24 канал. Кімміх перед штрафним отримав м’яч та навісив на дальню стійку. Керер залишився з Левандовським та Команом. Німець вирішив опікати поляка, тому Коман завдав удару головою у протихід Навасу. Відео голу Комана Новина буде доповнюватися...