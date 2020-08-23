"Баварія" відкрила рахунок і фіналі Ліги чемпіонів завдяки Коману: відео
Мюнхенська "Баварія" вийшла вперед у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Поки єдиний гол у матчі забив Кінгслі Коман.
ПСЖ – Баварія 0:1
Гол: Коман, 59
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"Баварія" відкрила рахунок у грі на 59-й хвилині, пише 24 канал. Кімміх перед штрафним отримав м’яч та навісив на дальню стійку. Керер залишився з Левандовським та Команом.
Німець вирішив опікати поляка, тому Коман завдав удару головою у протихід Навасу.
Відео голу Комана