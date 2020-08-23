23 серпня "Інгулець" зіграв дебютний матч в УПЛ проти "Дніпра-1". Команди розійшлися бойовою нічиєю.

Інгулець – Дніпро-1 1:1

Гол: Балан, 42 – Цуріков, 33

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"Інгулець" дебютує в УПЛ домашнім матчем з "Дніпром-1", однак через неготовність стадіону в Петрово до квітня 2021 року гратиме домашні ігри в Кропивницькому на стадіоні "Зірка".

Але першу свою гру команда з Петрово проведе на "Дніпро-Арені", де безумовно, господарями будуть себе відчувати підопічні Дмитра Михайленка. Цікаво, що в червні суперники провели товариський матч в близьких до оптимальних складах і сильнішими виявилися футболісти "Інгульця", які забили у другому таймі два м'ячі.

Матч розпочався з переваги дніпрян. В результаті пресингу Цуріков відібрав м'яч у суперника прямо в його штрафний і прострілив на Довбика, який з району кута воротарського не влучив у ворота.

"Інгулець" відповів через 3 хвилини: після навісу Січиінава не зовсім вдало відбив м'яч Сарнавський, але Щедрий, який набігав, з 10 метрів пробив прямо в голкіпера.

Все ж підопічні Михайленка реалізували свою перевагу у забитий м'яч. На 33-й хвилині Довбику так і не дали пробити під час його прориву в центр штрафного, а ось відскік на лівий фланг на Цурікова ніхто не контролював.

Відео голу Цурікова

Втім, дебютант УПЛ відновив паритет ще у першому таймі. Широко виступив "Інгулець" в атаці, яка почалася на лівому фланзі.Щедрий протягнув до штрафної, віддав на Балана на правий фланг, а той пробив у дальній нижній, не вступаючи в стик з Дубінчаком.

Відео голу Балана

У другому таймі "Дніпро-1" створив чудовий момент. Відскік від Запорожця при ударі Довбика з лівого кута штрафного вивів голкіпера з гри, по порожніх воротах добивав Хобленко, але відправив м'яч прямо в лежачого голкіпера.

Також на 68-й хвилині Шуст провалився під час перехоплення подачі кутового з лівого флангу, після чого по практично порожніх воротах пробив Адамюк, але м'яч з лінії виніс Лупашко.