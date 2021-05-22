Дискваліфікація Гельзіна, "срібло" Говорова: топ-новини спорту 21 травня

У п'ятницю, 21 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін дискваліфікований на 5 років

Владислав Гельзін отримав п'ятирічну дискваліфікацію. Ще п'ять років відсторонення від футболу в нього умовно.

До теми Не знаю, чи буде існувати Олімпік далі, – дискваліфікований Гельзін

Рішення про дискваліфікацію Гельзіна прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

Скандал з Гельзіним: коротко

6 березня в Києві на стадіоні "Динамо" відбувся матч Олімпік – Шахтар. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.

Сам матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка у першому таймі. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.

Після гри Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера, де в прямому ефірі нецензурно висловився щодо роботи арбітра та керівника Комітету арбітрів Лучано Лучі.

У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень. Після цього команда свої домашні матчі проводила Чернігові.

Сам Гельзін вимагав відставки Лучі після цього матчу, намагаючись довести незаконну діяльність італійця.

Українець Говоров виборов "срібло" на чемпіонаті Європи з плавання

Український плавець Андрій Говоров став другим на чемпіонату Європи з водних видів спорту-2021 плаванні на 50 метрів батерфляєм.

Український володар світового рекорду поступився 1 соту секунди угорцю Себастьяну Сабо. У кваліфікації українець показав найкращий час.

Маліновський визнаний найкращим гравцем травня в італійській Серії А

Для збірної України це друга медаль на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше Михайло Романчук завоював золото на 1500 метрів вільним стилем.

Український півзахисник Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем чемпіонату Італії в травні. Гравець виступає за Аталанту.

Нагороду найкращому гравцю травня Серії А Маліновський отримає під час останнього матчу чемпіонату, в якому Аталанта прийматиме Мілан. Гра відбудеться в неділю, 23 травня. І в цьому матчі визначиться, яке місце в чемпіонаті займуть ці дві команди (обоє ведуть боротьбу за срібні нагороди).