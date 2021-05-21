Всіх президентів клубів рішенням про мою дискваліфікацію поставили в стійло

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував рішення КДК УАФ дискваліфікувати його на 5 років.

До теми Президент Олімпіка Владислав Гельзін дискваліфікований на 5 років

Гельзін вважає, що дискваліфікація стосується не тільки його, але й всіх президентів українських клубів.

"Ніяких емоцій з приводу моєї дискваліфікації немає. Не мене дискваліфікували, а в стійло поставили всіх нас, хто займається футболом і вкладає в нього гроші, всіх президентів клубів.

Якщо хочуть, щоб такий гнилий футбол тривав, я відпочину, буду жити для себе і витрачати гроші на розваги, а не вкладати їх, підтримуючи вітчизняний футбол", – сказав Гельзін.

Чи буде існувати Олімпік

Олімпіку нещодавно виповнилося 20 років. Поки Гельзін не береться говорити, чи продовжить клуб існувати.

Ми пережили яскраві емоції. Я теж грав, виходив з командою до вищої ліги. Поки не знаю, чи буде існувати клуб далі. Можливо так. Можливо ні. Я подумаю,

– заявив президент донеччан.

Гельзін не виключає, що подасть апеляцію на рішення про його дискваліфікацію.

"Апеляція? Поки ще не знаю. Можливо. Те, що зараз відбувається, терпіти складно. Вся футбольна система в Україні прогнила з самого низу, до самого верху", – резюмував Гельзін.

Чому дискваліфікували Гельзіна