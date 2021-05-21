Український володар світового рекорду поступився 1 соту секунди угорцю Себастьяну Сабо. У кваліфікації українець показав найкращий час.

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Найкращим результатом Сабо була бронзова медаль континентальної першості у 2017 році. Тоді він виступав під прапором Сербії. Народився чемпіон Європи зовсім в Німеччині.

Цікаво. Для Говорова це сьома нагорода чемпіонатів Європи.

Для збірної України це друга медаль на нинішньому чемпіонаті Європи. Раніше Михайло Романчук завоював золото на 1500 метрів вільним стилем.