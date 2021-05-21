Рішення про дискваліфікацію Гельзіна прийняв Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

Дискваліфікували Гельзіна за те, що він увірвався у суддівську кімнату в перерві матчу Олімпік – Шахтар та за нецензурну лайку в прямому ефірі після цього матчу.

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При цьому після п'ятирічної дискваліфікації у Гельзіна буде ще одна п'ятирічна дискваліфікація, але умовно, і з випробувальним терміном на два роки. Якщо за цей час він знову порушить правила, то знову буде дискваліфікований на п'ять років.

Також на Гельзіна наклали штраф у розмірі 250 тисяч гривень.

Дане рішення може бути оскаржене в Апеляційному комітеті УАФ, згодом – в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

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