У суботу, 6 березня, Олімпік на власному полі приймав Шахтар у матчі 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.

Олімпік – Шахтар 0:1

Гол: Додо, 24

Вилучення: Бабенко, 83 (Олімпік)

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"Гірникам" вдалося першими відкрити рахунок у зустрічі. на 24-й хвилині Майкон зі своєї половини поля видав блискучу діагональ на Додо, який вийшов один на один з голкіпером і відправив м'яч у ворота.

Відео голу Додо

Наприкінці першого тайму Олімпіку вдалося зрівняти рахунок, щоправда арбітр згодом скасував цей гол.

Нкенг забив в ворота Шахтаря, але після довгого перегляду VAR взяття воріт було скасовано арбітром. Всьому виною Снурніцин, який заважав Трубіну повноцінно зіграти на виході.

Відео скасованого голу Нкенга

Після перерви було багато боротьби – вся вона проходила в центрі поля і майже не було ні одного небезпечного моменту біля воріт обох команд. Окремо варто відзначити удар Маркоса Антоніо на 63-й хвилині, але м'яч просвистів вище воріт.

На 83-й хвилині Олімпік залишився у меншості і фактично втратив усі шанси бодай на нічию. Бабенко грубо зіграв проти Дентінью і отримав другу жовту картку. Однак наприкінці матчу м'яч міг опинитися у воротах "гірників", якби не сейви Анатолія Трубіна після удару Нкенга.

Таким чином, Шахтар знову скоротив відставання від Динамо до 1 очка, але у киян ще гра в запасі проти Миная (11 березня). Олімпік з 17 балами йде 8-м.

Олімпік – Шахтар відеоогляд