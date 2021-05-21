Нагороду найкращому гравцю травня Серії А Маліновський отримає під час останнього матчу чемпіонату, в якому Аталанта прийматиме Мілан. Гра відбудеться в неділю, 23 травня. І в цьому матчі визначиться, яке місце в чемпіонаті займуть ці дві команди (обоє ведуть боротьбу за срібні нагороди).

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За що Маліновський отримав нагороду

Керівництво Серії А назвало декілька головних моментів, чому саме Маліновський отримав звання найкращого гравця травня чемпіонату Італії. Все завдяки вдалій грі в травні (два голи та три передачі з останніх чотирьох матчах чемпіонату), а також завдяки статистичним даним.

"Руслан Маліновський виявився одним з найрішучіших гравців у фінальній частині цього сезону. Завдяки своїм навичкам потужного та влучного удару, у поєднанні з технікою та ігровим баченням, український плеймейкер забив два голи та зробив три передачі за останні чотири гри, зарекомендувавши себе як головний герой на тактичній шаховій дошці Аталанти, що дарує видовище всім шанувальникам нашого чемпіонату", – заявив головний виконавчий директор Серії А Луїджі Де Серво.