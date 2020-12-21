Олімпійський чемпіон Петтер Нортуг потрапив за ґрати
Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок норвежець Петтер Нортуг потрапив за ґрати. Спортсмен отримав 7 місяців позбавлення волі.
Петтер Нортуг ув'язнений за небезпечне водіння, порушення швидкісного режиму і зберігання наркотиків. Про це повідомляє NRK.
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Сторона обвинувачення наполягала на присудження Нортугу 8 місяців в'язниці.
Адвокат спортсмена Халвард Хелле вважав, що термін повинен був бути менший – 6 місяців. У такому випадку за норвезькими законами Нортуг міг би відбути покарання на волі. Його пересування фіксувалося б за допомогою електронного браслета.
Крім тюремного терміну, Нортуг довічно позбавлений водійських прав. Втім, відповідно до нової практики у Норвегії, Нортуг зможе знову претендувати на отримання водійського посвідчення через 5 років.
З рішенням суду Нортуг погодився.
Що відомо про справу Нортуга?
13 серпня 2020 року Нортуга зупинила поліція на шосе. Він вів машину зі швидкістю 168 км/год при обмеженні 110 км/год.
Ведення автомобіля Нортуг знімав на мобільний телефон. Пізніше поліція знайшла кокаїн у будинку спортсмена.
Що відомо про Петтера Нортуга?Дворазовий олімпійський чемпіон 2010 року. Також на Олімпіаді-2010 здобув бронзу та срібло. Норвежець – чотириразовий чемпіон світу. Найкращий спортсмен Норвегії 2009 і 2015 років. 12 грудня 2018 року у віці 32 років оголосив про завершення кар'єри.
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