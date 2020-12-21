Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок норвежець Петтер Нортуг потрапив за ґрати. Спортсмен отримав 7 місяців позбавлення волі.

Петтер Нортуг ув'язнений за небезпечне водіння, порушення швидкісного режиму і зберігання наркотиків. Про це повідомляє NRK.

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Сторона обвинувачення наполягала на присудження Нортугу 8 місяців в'язниці.

Адвокат спортсмена Халвард Хелле вважав, що термін повинен був бути менший – 6 місяців. У такому випадку за норвезькими законами Нортуг міг би відбути покарання на волі. Його пересування фіксувалося б за допомогою електронного браслета.

Крім тюремного терміну, Нортуг довічно позбавлений водійських прав. Втім, відповідно до нової практики у Норвегії, Нортуг зможе знову претендувати на отримання водійського посвідчення через 5 років.

З рішенням суду Нортуг погодився.

Що відомо про справу Нортуга?

13 серпня 2020 року Нортуга зупинила поліція на шосе. Він вів машину зі швидкістю 168 км/год при обмеженні 110 км/год.

Ведення автомобіля Нортуг знімав на мобільний телефон. Пізніше поліція знайшла кокаїн у будинку спортсмена.