Український наставник Сергій Ребров, який зараз очолює угорський Ференцварош, може продовжити тренерську кар'єру в Україні.

Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" на FootballHub розповів про те, чи може Сергій Ребров покинути Ференцварош вже цієї зими.

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Чи покине Ребров Ференцварош? Я думаю що ні. Ребров мріє повернутися працювати в Україну. Але чому не прийняв пропозицію Динамо... Офіційна версія була, що він тільки підписав новий контракт з Ференцварош і це некрасиво з його боку було б розривати угоду.

"Збірна України? Там поки працює Андрій Шевченко, і шансів немає. Взагалі, я не думаю, що Ребров посеред сезону залишить команду. Не вірю в це. Він – людина відповідальна, яка знає, що справу треба доводити до кінця. А вже по завершенню сезону можна буде очікувати якихось певних змін. Думаю, наступним місцем роботи Реброва після "Ференцвароша" все ж буде Україна. Це моя точка зору", – сказав Циганик.

Кар'єра Сергія Реброва

Будучи футболістом, він встиг пограти за Шахтар, Динамо, Тоттенхем, Вест Хем, турецький Бешикташ і російський Рубін. 9 разів був чемпіоном України, двічі чемпіоном Росії і одного разу Туреччини. За збірну України зіграв 75 матчів, забивши 15 м'ячів.

Тренерську діяльність почав у київському Динамо, ставши у 2015 й 2016 роках чемпіоном України – вперше після 2009 року. Далі тренував Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, ставши віцечемпіном країни у 2017 році.

Пізніше Сергій Ребров прийшов в угорський Ференцварош.

Досягнення Реброва у Ференцвароші