Український нападник Артем Мілевський прокоментував свою появу на матчі Рух – Дніпро-1. Гравець назвав такий похід на футбол дружнім через гарні стосунки з президентом львівського клубу Григорієм Козловським.

Артем Мілевський покинув білоруське Динамо, тому зараз перебуває у відпустці. А це чудова нагода прилетіти назад в Україну та відвідати останній тур УПЛ у 2020 році, пише 24 канал.

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Запрошення від президента клубу

Сам колишній гравець збірної України зізнався у коментарі для "Великого футболу", що на матч його запросив президент Руху Григорій Козловський, із яким у Мілевського теплі стосунки. Він протягом матчу у ложі для віп-гостей спілкувався з власником та спортивним директором клубу.

Артем не заперечив, що із задоволенням б залишився у місті Лева та допоміг команді із поставленими завданнями на сезон.

Яке моє бажання? Козловський – мій друг, я б із задоволенням залишився б тут у Львові та допоміг команді. Чи допоможе Мілевський Руху? Допоможу, чом би й ні. Я дивився по грі і уявляв себе на полі. Я думаю, що, якби пройшов збори з командою, то тут не загубився б точно,

– сказав Мілевський.

Колишній гравець Динамо виявився фартовим для львівського клубу. Підопічні Івана Федика розгромно перемогли суперника. Ця звитяга стала дебютною в УПЛ для його команди.

Зараз Мілевський перебуває у статусі вільного агента. Тому не виключено, якщо Артему надійде пропозиція з Руху, то цілком ймовірно, що там українець і завершить кар'єру.