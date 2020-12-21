Італійські клуби проявляють інтерес до захисника Манчестер Сіті та збірної України Олександра Зінченка.

За інформацією Calciomercato, українцем цікавляться Наполі та Ювентус.

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ЗМІ повідомляли, що Манчестер Сіті в січні готовий розглянути трансферні пропозиції по Зінченку. Однак, чинний контракт українця з "містянами" закінчується влітку 2024 року.

24-річним українцем цікавилися Вулверхемптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Хем, а також клуби Росії, Іспанії та Німеччини.

Показники Зінченка