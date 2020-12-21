Українець Зінченко може стати одноклубником Роналду
Італійські клуби проявляють інтерес до захисника Манчестер Сіті та збірної України Олександра Зінченка.
За інформацією Calciomercato, українцем цікавляться Наполі та Ювентус.
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ЗМІ повідомляли, що Манчестер Сіті в січні готовий розглянути трансферні пропозиції по Зінченку. Однак, чинний контракт українця з "містянами" закінчується влітку 2024 року.
24-річним українцем цікавилися Вулверхемптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Хем, а також клуби Росії, Іспанії та Німеччини.
Показники Зінченка
- Український гравець Манчестер Сіті у попередньому сезоні відіграв у 19 матчах. 13 разів Зінченко виходив у стартовому складі.
- У сезоні Олександр провів на полі 1 272 хвилини. Це рекордний показник по ігровому часу Зінченка з моменту приходу в Манчестер Сіті.
- У минулих сезонах Зінченко провів на полі за "містян" 533 та 1 153 хвилини.
- Слід зазначити, що у сезоні 2019/2020 Зінченко зазнав травми. Українець був недоступний у 14 матчах чемпіонату.
- У поточному сезоні АПЛ Зінченко зіграв 13 хвилин.
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