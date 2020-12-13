Український футболіст Олександр Зінченко в найближче трансферне вікно може змінити команди. Гравцем Манчестер Сіті цікавиться Вулверхемптон.

За інформацією британського таблоїду Daily Star, минулого літа "вовки" пропонували "Сіті" 19 мільйонів фунтів за українця, проте той побажав залишитися на "Етіхад" і боротися за місце в старті.

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На даний момент Зінченко зіграв всього 5 матчів за "Сіті" в поточному сезоні, з яких лише один в чемпіонаті Англії. Подібний хід речей, як вважають у Вулверхемптоні, може схилити Олександра до зміни клубу.

Наставник "вовків" Нуну Ешпіріту Санту захоплюється технічними здібностями Зінченка, і дуже хотів би бачити українця серед своїх підопічних.

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