Боксерський світ у передчутті найбільшого поєдинку за останні декілька років. У 2021 році вперше може визначитися абсолютний чемпіон світу у важкій вазі. Володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Думкою про результат можливого бою між Ф'юрі та Джошуа поділився непереможний українець Олександр Усик. Про це повідомляє The Sun.

Варте уваги Усик відступає? Неоднозначна заява українця про бій Джошуа – Ф'юрі

Ф'юрі – непередбачуваний боксер

Усик заявив, що Ф'юрі має практично все, щоб перемогти Джошуа. Зокрема, українець назвав Ф'юрі – непередбачуваним боксером.

Повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі – непередбачуваний боксер. У нього є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Джошуа,

– зазначив Усик.

Втім, Усик відмовився від конкретного прогнозу на бій. Українець радить дочекатися.

"Але це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій. Але нам доведеться почекати і побачити, і я обов'язково подивлюся", – резюмував Усик.

Джошуа – Ф'юрі: головне

Британські боксери у 2020 році підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Перший бій між боксерами очікуються у травні-червні 2021 року.

На заваді зустрічі боксерів саме Усик, який є обов'язковим суперником для Джошуа.

Ймовірно, що наразі сторони намагаються домовитися, щоб на кону бою Джошуа – Ф'юрі були всі титули. Як відомо, Усик – претендент на пояс WBO. Саме українця просять почекати з боєм за титул.