Бронза українок у біатлоні, дебютний гол Шахаба: головні новини спорту 20 лютого

Джерело:24 канал
Збірна України з біатлону здобула бронзові нагороди у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону. Шахаб забив перший гол за Зорю. Збірна України з баскетболу перемогла Словенію у відборі на Євробаскет-2022. Такими були головні новини спорту в суботу, 20 лютого.
У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 відбулася коронна для збірної України жіноча естафета. Україна на цю гоку вийшла у такому складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дарія Блашко та Олена Підгрушна.
У підсумку Україна фінішувала третьою. Українки поступилися норвежкам та німкеням менш як 10 секунд (відставання від другого місця склало 0,4 секунди). На церемонії нагородження українки нагороджували самі себе.
Ця медаль стала першою для збірної України на чемпіонаті світу у 2021 році.
Чоловіки не зуміли підтримати жінок. У своїй естафеті вони фінішували лише п'ятими.
Відбулися чергові матчі 15 туру УПЛ.
Збірна України з баскетболу зіграла матч кваліфікації на чемпіонат європи проти Словенії. Гра відбулася в Києві та закінчилася перемогою української команди 70:65.
Таким чином Україна взяла реванш за поразку Словенії у першому матчі. Але цієї перемоги не вистарчило, щоб претендувати на перше місце у групі. Хоча право виступу на євробаскет-2022 збірна України отримала.
Третя ракетка світу японка Наомі Осака здобула перемогу на Australian Open. У фіналі вона обіграла Дженніфер Бреді зі США.
Це її друга перемога на Australian Open, і четверта на турнірах Grand Slam. До цього вона вигравала на US Open у 2018 та 2020 роках, а в Мельбурні тріумфувала у 2019 році.