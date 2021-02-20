Збірна України здобула "бронзу" жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону
У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 відбулася коронна для збірної України жіноча естафета. Україна фінішувала третьою.
Джерело:24 канал
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Остання стрільба стала ключовою. Збірна Норвегії стала чемпіонкою світу у жіночій естафеті. За друге місце була спекотна боротьба між Німеччиною та Україною. Переможницею у цій дуелі вийшла німкеня. Україна здобула "бронзу".
Результати гонки
1. Норвегія (0+11)
2. Німеччина (0+5)
3. Україна (0+7)
Хід гонки
Забійницею збірної України стала Анастасія Меркушина. Один додатковий патрон знадобився 26-річній українці на першому вогневому рубежі. Анастасія виїхала на друге коло 8-ю із 10 секундами відставання від Італії, яка виїхала зі стрільби першою. По ходу біатлоністка з України програла італійці 6 секунд на колі. Але все вирішувалось на її другій стрільбі.
Другий вогневий рубіж Меркушина пройшла на відмінно – 5 з 5. Анастасія підтягнула Україну на 5 місце із відставанням майже у 20 секунд. Українка у солідній групі разом з німкенею, норвежкою та біатлоністкою з Франції намагались наздогнати італійку Вітоцці. Меркушина передала естафету Юлії Джимі на 4 місці.
У кроці від п'єдесталу
Олімпійська чемпіонка з України лише останнім пострілом схибила на першій своїй стрільбі. Юлія підтягнула нашу команду у топ-3 лідерів. Відставання від Норвегії, за яку бігла Тіріль Екхофф, складало лише 7 секунд.
На своєму другому колі українка не стала форсувати події та йти в одному темпі з "норвезькою ракетою" Екхофф. Другий вогневий рубіж змусив полоскотати нерви українських фанатів – двічі у "молоко". Але чемпіонка Олімпіади у Сочі швидко закрила мішені – 4 місце.
Нестримні Блашко та Підгрушна
На своєму третьому колі Джима зціпивши зуби передала естафету Дарії Блашко третьою. З одним додатковим патроном замкнула всі 5 мішеней 25-річна українка. Збірна України продовжувала йти на третьому місці. Лідерство залишила за собою Норвегія.
Щось неймовірне створила Блашко на стійці. Дарія єдина з лідерок вибила 5 з 5 та вивела Україну у лідери гонки. Однак вже на колі українка програла 23 секунди суперницям та знову відкотилась на 4 місце.
Завершувала естафету для збірної України Олена Підгрушна, яка є стабільною фінішеркою команди. Сильний вітер завадив лідеркам відстрілятись "чисто", але капітан нашої команди виявилась сильнішою за погодні умови – 5 з 5. Україна знову стала лідером естафети. Менше, як у секунді була норвежка, яка вже на перших метрах випередила українку.
Стійку досвідчена українка закрила з семи – третє місце, лише у двох секундах від другої Німеччини. Лідеркою була Норвегія, яка і фінішувала першою. Підгрушна здобула для України "бронзу". Німкеня фінішувала другою.
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