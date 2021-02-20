У суботу, 20 лютого, чемпіонат світу з біатлону-2021 продовжився чоловічою естафетою. Збірна України протягом трьох етапів була близькою до медалі, але після етапу від Дудченка зупинилась два кроки від п'єдесталу.

Норвегія вже з перших секунд зустрічі захопила лідерство та не віддала до кінця гонки. Боротьба велась лише за "срібло" та "бронзу". Остання стрільба розставила всі крапки над "і".

Оце так Збірна України здобула "бронзу" жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

На останньому колі між собою друге та третє місця розподілили швед та представник РБУ. Себастьян Самуельссон легко відчепив суперника та фінішував другим. РБУ – "бронза".

Результати гонки

1. Норвегія (0+8)

2. Швеція (0+7)

3. РБУ (0+5)

...

5. Україна (0+5)

Хід гонки

Стартером збірної України був 23-річний Богдан Цимбал. Українець безпомилково спрацював на першому вогневому рубежі – 9 місце з відставанням у 9 секунд. У всій красі продемонстрував себе Богдан і на другій стрільбі – 5 з 5. Збірна України вже підійнялась у топ-3, від Норвегії, яка захопила лідерство, відділяли 10 секунд.

На останнє коло талановитого біатлоніста з України не вистачило. Богдан програв лідеру 45 секунд, передавши естафету капітану Дмитру Підручному десятим. Перед першою своєю стрільбою досвідчений біатлоніст підійняв Україну на дві сходинки вгору. Тернополянин підтримав "чисту" стрільбу свого партнера по команді. Україна вийшла після третьої стрільби вже на 6-й позиції.

Втрачена медаль

Друга стрільба стала проблемою для всіх збірних, але Підручний виділився – 5 з 5, підійнявши Україну у топ-3. Якраз на третьому місці Дмитро передав естафету Артему Примі – 18 секунд до норвежця. Після лежки Прима залишив команду на третьому місці, закривши всі мішені з допомогою додаткового патрона.

Ідеальну стрільбу видав Прима на стійці – "чисто". Чудовий подарунок від суперників, які хибили на рубежі. 30 секунд віддаляли українську збірну від Норвегії, яка продовжувала бути на вершині. На зубах українець проїхав останнє коло, передавши Антону Дудченку естафету другим.

Перша стрільба відразу відкинула Україну з 2-ї на 6-у позицію. З двома додатковими патронами спрацював Дудченко. Стійку Антон закрив з шести патронів та виїхав на останнє коло четвертим. Дудченку не вдалось наздогнати топ-3 лідерів, а й поступився Франції – 5 місце.