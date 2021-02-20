Наомі Осака перемогла на Australian Open 2021
Третя ракетка світу японка Наомі Осака здобула перемогу на Australian Open. У фіналі вона обіграла Дженніфер Бреді зі США.
Джерело:24 канал
Фінальний поєдинок виявився доволі коротким – одна година та 19 хвилин.. Для здобуття перемоги, Осаці вистарчило двох сетів.
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У кожному з цих сетів Осака двічі реалізувала брейк, на що американка відповідала лише одним. Ще у першому сеті в десятому геймі японка, поступаючись на подачі суперниці 40:15, виграла чотири розіграші поспіль. У другому сеті Осака була попереду 4:0, але після цього програла два гейми поспіль. Але у дев'ятому геймі на своїй подачі виграла його начисто.
Наомі Осака – Дженніфер Бреді 2:0 (6:4, 6:3)
Відео останньої подачі та церемонія нагородження Наомі Осаки
Наомі Осака на Australian Open: головне
- Для Осаки це четверта перемога на турнірах Grand Slam. При цьому вона виграла усі чотири турніри, у фіналах яких вона грала.
- Окрім того, вона виграє по одному такому турніру четвертий рік поспіль: US Open у 2018-у та 2020-у, а також Australian Open у 2019-у та 2021-у.
- Вона стала 16-ю тенісисткою, яка здобула перемоги на чотирьох турнірах GS.
- Осака продовжує свою переможну серію, яка триває вже протягом 21 матчу. Остання поразка японки датована початком лютого 2020 року, коли вона поступилася в рамках плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг іспанці Сарі Соррібес-Тормо.
- Завдяки перемозі на Australian Open, у понеділок, 22 лютого, Наомі Осака підніметься на друге місце в рейтингу WTA.
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