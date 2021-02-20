Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзові нагороди в естафеті. Наші біатлоністки після гонки взяли участь у церемонії нагородження.

Збірна України у жіночій естафеті посіла третє місце. Хоча до кінця боролася за перемогу, а програла боротьбу за друге місце, поступившись 0,4 секунди німкеням.

Як це було Збірна України здобула "бронзу" жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Після гонки відбулася традиційна церемонія нагородження. Та через пандемію коронавірусу вона є дещо незвичною. Біатлоністки нагороджують самі себе, щоб обмежити коло осіб.

Так і сталося з українками. Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дарія Блашко та Олена Підгрушна самі на себе вішали бронзові медалі чемпіонату світу.

Натомість німкені та норвежки нагороджували своїх партнерок по збірній.

The medal ceremony wraps up a great women's relay at the World Championships in @BiatlonPokljuka - but in just a short while we'll be back with the next competition: the men's relay https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/HyTEh6tgLO — IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

Відзначимо, що ця бронзова медаль – поки єдина для збірної України на чемпіонаті світу з біатлону 2021 в Поклюці.