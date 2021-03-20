Українські клуби Шахтар та Динамо завершили виступ на європейській арені після того, як покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу. Українські клуби ризикують втратити позиції у клубному рейтингу УЄФА.

У п'ятирічному циклі Шахтар опустися на 18 місце. Після останніх матчів "гірників" випередили Рома та Аякс. До речі Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів За підсумками сезону Шахтар фінішує на 18 позиції. Обійти Шахтар більше не зможе ніхто. Водночас Динамо, яке стабільно утримує 31 місце, загрожують Динамо Загреб та Славія Прага. Обидві команди зіграють у чвертьфіналі Ліги Європи. Рейтинг клубів УЄФА (2016/2017—2020/2021) 1. Баварія (Німеччина) 132,0

2. Реал (Іспанія) 122,0

3. Барселона (Іспанія) 122,0

4. Ювентус (Італія) 120,0

5. Манчестер Сіті (Англія) 115,0

6. Атлетико (Іспанія) 115,0

7. ПСЖ (Франція) 110,0

8. Манчестер Юнайтед (Англія) 104,0

9. Ліверпуль (Англія) 100,0

10. Севілья (Іспанія) 98,0

…

18. Шахтар (Україна) 79,0

31. Динамо (Україна) 47,0

99. Зоря (Україна) 15,0

171. Десна (Україна) 6,62 Максимальним досягненням в історії України є 12 позиція Шахтаря (2020). Найкращий результат Динамо – 23 місце (2018, 2019). Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши італійській Ромі за сумою двох матчі 5:1. Динамо ж вилетіло від Вільярреала (4:0).