Денис Берінчик у 2018 році здолав Росекі Крістобаля і виграв титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO. Відтоді українець чотири рази успішно захистив титул.

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В активі Дениса звитяги над Ніхіто Аракавою, Патрісіо Лопесом Морено, Ектором Едгардо Сармієнто та Віорелом Сіміоном.

Та на цьому Берінчик не збирається зупинятися. Денис хоче стати ще одним українським чемпіоном світу. Тому Берінчик прагне отримати бій за титул чемпіона світу WBO, яким володіє американець Теофімо Лопес.

Кривдник Василя Ломаченка вже у наступному поєдинку зустрінеться з Джорджем Камбососом та проведе захист титулу IBF. Поки у WBO не робили заяв, хто стане претендентом на титул Лопеса. Разом з тим, не відомо, що планує й сам американець.

Донедавна він переконував, що покине легку вагу, відтак титул стане вакантним. Тоді, ймовірно, долю поясу визначать боксери з найвищим рейтингом у WBO. Наразі Берінчик третій у рейтингу WBO. Вище Дениса тільки його земляк Василь Ломаченко і той же Камбосос.

Олександр Красюк, промоутер Берінчика, пояснював становище Дениса. Зокрема, за його словами, у Берінчика є два варіанти: чекати своєї черги на титульний бій і не відомо коли вона прийде, або ж боксувати з різними суперниками і зрештою добитися чемпіонського поєдинку.

Берінчик цілком прогнозовано вибрав другий варіант і вже провів 4 успішні захисти свого поясу. Тепер же перед Денисом нове випробування в обличчі Хосе Санчеса. Українцю слід перемагати та утримувати високу позицію в рейтингу WBO!

Чи втримає Берінчик свій титул WBO

В останніх чотирьох поєдинках 32-річному українцю вдалося здобути тільки одну дострокову перемогу. У попередньому бою румун Віорел Сіміон не витримав шквал атак Берінчика та капітулював після 7 раунду. Сіміон відмовився продовжувати бій.

На жаль, майже всі бої Дениса відбуваються в Україні, тому для іноземної аудиторії Денис досі загадка. Щоб гучно про себе заявити, Берінчику потрібні не тільки ефектні виходи в ринг, але й брутальні перемоги.

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Срібному призеру Олімпіади-2012 важливо здобувати перемоги нокаутами і в поєдинку з Хосе Санчесом така нагода може випасти. У букмекерській компанії Favbet оцінюють дострокову перемогу Берінчика коефіцієнтом 1,20. Це свідчить про те, що Денис очевидний фаворит двобою.



Денис Берінчик / Фото K2 Promotions Ukraine

Також на користь Дениса говорить коефіцієнт на звитягу його суперника. Перемогу Санчеса букмекери оцінюють коефіцієнтом 16. Натомість на звитягу українського боксера коефіцієнт 1,01. Тобто на папері Берінчик майже виграв бій. За Дениса говорять і рідні стіни, адже бій відбудеться у Броварах.

Втім, 36-річний Хосе Санчес лишень одного разу зазнавав поразки. Чилієць має 15 місце у рейтингу WBO, що найкраще серед боксерів, яких перемагав Берінчик. Тому Денису не варто виходити в ринг з думками, що перемога в кишені. Зрештою, він цього ніколи й не робив.

Цілком можливо, що перемогою над Санчесом українець гучно заявить про себе в легкій вазі та зможе вийти на поєдинки з такими грізними боксерами, як Річард Коммі, Лі Селбі, Хорхе Лінарес, Франциско Варгас тощо.

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У шести поєдинках Берінчика долю переможця визначали судді. На щастя, у всіх випадках українець мав солідну перевагу та здобував переконливу перемогу по очках. Вкрай складно уявити, що Санчес зможе перебоксувати українця.

Берінчик має прекрасну школу боксу й досвід роботи з Анатолієм Ломаченком – один з найкращих тренерів сучасності. Перемогу Дениса по очках оцінюють коефіцієнтом 4, коли на ідентичну звитягу Санчеса коефіцієнт 25.



Денис Берінчик / Фото K2 Promotions Ukraine

Також на користь нашого боксера говорить і той факт, що він ніколи на професійному ринзі не бував у нокдаунах. Тому в Санчеса мало шансів приголомшити Дениса. Його дострокову перемогу оцінюють коефіцієнтом 25.

Разом з тим, досі бої Берінчика ніколи не завершувалися нічиєю. Вкрай мало шансів, що й цього разу безкомпромісний Денис погодиться на мир. Нічия оцінена коефіцієнтом 34.

Що цікаво, Берінчик та Санчес сповідують схожі стилі. Зокрема українець та чилієць використовують стійку ортодокс. Це найпоширеніша позиція у боксі, адже зручна для правші. Стійка є лівобічною, тобто ліва нога і ліва рука спортсмена виставляються у бік суперника.

Перевагою українця є зріст. Денис на 5 сантиметрів вищий за свого суперника.

Хто ж такий Хосе Санчес

Для Санчеса бій проти Берінчика буде першим за межами Чилі. Він, як і наш боксер, прагне заявити про себе попри солідний для боксу вік.

Професійна кар'єра Хосе Санчеса розпочала ще у 2006 році. Перші чотири поєдинки Санчес виграв рішенням суддів і тільки в п'ятому двобої перемога прийшла шляхом технічного нокауту.



Хосе Санчес праворуч / Фото instagram.com/pato_lucas85

Поки єдиної поразки Санчесу у 2017 році завдав Ервін Адріазола. Цей бій засвідчив, що Санчес далеко не чистий боксер.

Хосе програв дискваліфікацією за ряд порушень під час поєдинку. Він дозволяв собі бити суперника головою та випльовував капу з роту. У 8 раунді рефері зняв з нього очко, а в наступній трихвилинці дискваліфікував.

Хосе Санчес боксер з характером, тому Берінчику слід остерігатися брудних дій.

Санчес – чемпіон WBO у Латинській Америці. Він виграв цей пояс у попередньому бою проти аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо. Бій пройшов усі 10 раундів і судді одноголосно відали перемогу Санчесу 96:94.