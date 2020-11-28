Біатлонний сезон-2020/2021 триватиме з 28 листопада до 21 березня. Любителі біатлону можуть стежити за всіма гонками, не покидаючи сайт Спорт 24.

Кубок світу з біатлону розпочнеться у фінському Контіолахті, пише 24 канал. У суботу, 28-го листопада, відбудуться дві індивідуальні гонки. Варте уваги Кубок світу з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні Календар гонок в Контіолахті Чоловіча індивідуальна гонка (28 листопада) – 12:00 за київським часом

Жіноча індивідуальна гонка (28 листопада) – 15:20 за київським часом

Чоловічий спринт (29 листопада) – 11:30 за київським часом

Жіночий спринт (29 листопада) – 14:40 за київським часом Онлайн-трансляція: Трансляція з офіційного сайту IBU

Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал