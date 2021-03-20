Організатори Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо вирішили, що ігри проводитимуться без глядачів з-за кордону. Причина цього – пандемія коронавірусу.

Це означає, що українські вболівальники не зможуть відвідати Японію під час Олімпіади.

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"Те, що головним пріоритетом ми ставимо забезпечення безпеки, також означає, що це потрібно поважати, тому доведеться приймати важкі рішення", – заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Також відомо, що японська влада не пустить на Олімпійські ігри іноземних волонтерів. В Японії побоюються поширення коронавірусу і його нових штамів.

Зверніть увагу! Організаторам Олімпіади і Паралімпіади доведеться повернути гроші за 630 тисяч квитків.

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