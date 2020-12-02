Мік Шумахер, син легендарного пілота Міхаеля Шумахера, офіційно виступатиме у Формулі-1. Німецький гонщик захищатиме кольори команди Haas.

Формула-1 повідомляє, що син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера підписав контракт з Haas.

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Мік Шумахер сяде за болід Haas у сезоні-2021. Напарником Шумахера стане російський гонщик Микита Мазепін.

Шумахер розповів, що у Формулі-1 буде виступати під номером 47.

Що відомо про Шумахера?

21-річний Мік Шумахер лідирує у чемпіонаті Формулі-2 і близький до того, щоб стати чемпіоном. У класі Формула-2 Шумахер виграв дві гонки за команду Prema Racing.

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Шумахер виступить за Haas у першій практиці перед гран-прі Абу-Дабі, а потім на молодіжних тестах після закінчення сезону.

Восени Мік випробував болід, на якому його батько востаннє став чемпіоном світу. 13-го вересня Мік Шумахер у виставковому заїзді проїхався на трасі "Муджело" в Італії.