Шумахер офіційно буде виступати у Формулі-1
Мік Шумахер, син легендарного пілота Міхаеля Шумахера, офіційно виступатиме у Формулі-1. Німецький гонщик захищатиме кольори команди Haas.
Формула-1 повідомляє, що син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера підписав контракт з Haas.
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Мік Шумахер сяде за болід Haas у сезоні-2021. Напарником Шумахера стане російський гонщик Микита Мазепін.
Шумахер розповів, що у Формулі-1 буде виступати під номером 47.
Що відомо про Шумахера?
21-річний Мік Шумахер лідирує у чемпіонаті Формулі-2 і близький до того, щоб стати чемпіоном. У класі Формула-2 Шумахер виграв дві гонки за команду Prema Racing.
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Шумахер виступить за Haas у першій практиці перед гран-прі Абу-Дабі, а потім на молодіжних тестах після закінчення сезону.
Восени Мік випробував болід, на якому його батько востаннє став чемпіоном світу. 13-го вересня Мік Шумахер у виставковому заїзді проїхався на трасі "Муджело" в Італії.
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