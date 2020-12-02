Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес пропустить усі матчі до кінця 2020 року. Гравець отримав ушкодження.

Нагадаємо, Жуніор Мораес отримав травму в матчі Ліги чемпіонів проти Реала, коли захисник мадридців Рафаель Варан збив його в центрі поля. Форварда довелося замінити ще у першому таймі.

Нагадаємо Шахтар вдруге сенсаційно переміг Реал на НСК "Олімпійський": відео

Вже після цього Жуніор Мораес відправився на медогляд. Про його результати повідомили у клубі.

"Жуніор Мораес дістав травму правого стегна. На медогляді було виявлено обширну гематому. На жаль, решту матчів він пропустить і проведе цей час на реабілітації", – розповів директор департаменту медицини футбольного клубу Шахтар Дмитро Скибинський.

Таким чином Мораес не зіграє у трьох матчах, які залишилися до кінця цього року. Серед них і гра проти італійського Інтера в Лізі чемпіонів 9 грудня. Саме в цьому матчі й може визначитися місце "гірників" в групі.

Також Мораес не допоможе команді у двох матчах чемпіонату України – проти Минаю (5 грудня) та Інгульця (13 грудня).