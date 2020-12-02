2 грудня Ювентус приймав Динамо у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Киянам не вдалося здійснити сенсації у Турині.

Ювентус – Динамо 3:0

Голи: К'єза, 21, Роналду, 57, Мората, 66

Київський клуб вже втратив шанси поборотися за вихід в плей-офф головного клубного євротурніру. Тепер завдання "біло-синіх" полягає в завоюванні путівки в Лігу Європи. Звичайно, ключовим для киян стане поєдинок проти Ференцвароша в останньому турі.

Перед зустріччю з Динамо Ювентус допустив осічку в національному чемпіонаті, зігравши внічию з Беневенто з рахунком 1:1.

Київський колектив, який лідирує в першості України, в минулий уїк-енд розібрався з полтавською Ворсклою – 2:0. В жовтні туринці обіграли Динамо в Києві завдяки дублю Альваро Морати.

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На початку зустрічі К'єза пробив здалеку, м'яч зрикошетив і ледь не влетів у дальній кут. Трохи не вистачило вінгеру "Юве".

Миколенко зробив крутий підкат на фланзі, К'єза втратив м'яч, але коли хотів відразу ж повернути, то випадково заїхав коліном в голову Віталію. На щастя обійшлося без травм.

На 20-й хвилині м'яч ледь не опинився у воротах "Динамо". З кутового з правого флангу послідувала прострільна передача на ближню штангу, звідки пробивав Мората, але Бущан інстинктивно зумів парирувати м'яч. Після цього Роналду дивом не зіграв на добиванні – м'яч трохи в протихід йшов португальцю.

Все ж за мить італійці забили. Сандро отримав м'яч від Морати на фланзі, навісив, а в штрафній К'єза вдарив головою, м'яч від газону прошив Бущана і влетів у ворота.

Відео голу К'єзи

На 30-й хвилині Ювентус вдруге міг забивати у першому таймі. Роналду влупив з 12 метрів точно в каркас воріт після провалу оборони Динамо.

Відео удару Роналду в поперечину

Наприкінці тайму Вербич падав в чужій штрафній площі, коли його руками притримував Бонуччі, але Фрапар не побачила ніякого порушення.

Згодом Динамо змарнувало ідеальний шанс забити. Після діагональної подачі з правого флангу Вербич акуратно скинув м'яч на Циганкова, який в упор розстрілював ворота суперника, але потрапив у Щесни, який вибіг прямо на нього.

Відео удару Циганкова

Після перерви Циганков подав на дальню штангу, але партнери не зіграли головою, довелося Щесни в стрибку тягти м'яч з нижнього кута.

На 55-й хвилині Роналду отримав м'яч неподалік від лівого кута штрафного майданчика, змістився в центр і потужно пробивав під поперечину – Бущан у фантастичному сейві потягнув м'яч на кутовий.

Однак за мить м'яч вдруге опинився у воротах "біло-синіх". К'єза прострілив, Бущан відбив точно на ногу Мораті, від якого м'яч відлетів на дальню штангу, де Роналду з метра переправив у ворота.

Відео голу Роналду

Через 10 хвилин туринці довели рахунок у матчі до розгромного. К'єза віддав в район 11-метрової позначки на Морату, який на замаху обіграв двох суперників, після чого спокійно відправив м'яч у ціль.

Відео голу Морати

Ювентус міг забивати і вчетверте – після подачі з правого флангу Бущан невдало зіграв на виході, не діставшись до м'яча, але Федеріко Бернардескі головою не влучив по порожніх воротах.