Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
Кубок України з футболу сезону-2020/2021 продовжився матчами 1/8 фіналу. Результати матчів, що відбулися 2-го грудня, читайте далі у матеріалі.
Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
Верес – Маріуполь 1:0
Гол: Гегедош, 68
Вилучення: Мірошник, 72 (Верес)
Варте уваги Селезньов підтвердив, що влітку ним цікавилося київське Динамо
ВПК-Агро – Дніпро-1 0:5
Голи: Сафронов, 24, Назаренко, 47, 54, Довбик, 72, Когут, 90+3
Нива – Колос 0:4
Голи: Оріховський, 40, 68, Костишин, 83, Коваль, 90+3
Агробізнес – Ворскла 1:0
Гол: Черненко, 25
Олександрія – Минай (матч розпочнеться о 16:30)
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