На трасі Київ – Чоп біля села Іванівці 19 липня сталася моторошна аварія. У ДТП зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка, внаслідок чого загинуло троє людей. Серед загиблих – 56-річний футбольний тренер Віктор Ряшко.

Місцевий ресурс Mukachevo.net інформує, що вантажівка "розтрощила" легковик. Від зіткнення вантажівка з піском спалахнула.

Читайте також: Несподівано помер ексбаскетболіст збірної України Андрій Ботічев

Повідомляється, що у ДТП загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко. Єдина людина, яка вижила, дружина тренера.

Відомо, що у легковику загинуло троє людей. Серед них двоє дітей.



Місце ДТП / Фото mukachevo.net

Пасажирка легковика доставлена до лікарні святого Мартина. Жінку було доставлено у свідомості.

Деталі ДТП

Про аварію у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, аварія сталася о 16:30.

Повідомляється, що вантажівка після зіткнення злетіла з дороги та загорілася.

Відео з місця ДТП (18+)

Футбольна біографія Ряшка

Ряшко – радянський та український футболіст і тренер. Виступав на позиції півзахисника. Від січня 2012 року був спортивним директором ужгородської "Говерли".

Як футболіст грав за команди: "Трудові резерви" (Львів), "Буковина" (Чернівці), "Нива" (Підгайці/Бережани/Тернопіль), "Кремінь" (Кременчук), "Приладист" (Мукачево), "Лижник" (Мукачево), "Карпати" (Мукачево).

Після завершення спортивної кар'єри перебуває на тренерській роботі.

Тренував команди: "Приладист" (Мукачево), "Лижник" (Мукачево), "Карпати" (Мукачево), "Лінет" (Берегове), "Закарпаття" (Ужгород), ФК "Мукачево", "Нива" (Тернопіль), "Львів".