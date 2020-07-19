Футбольний тренер Віктор Ряшко і двоє дітей загинули у страшній ДТП біля Мукачева: фото та відео
На трасі Київ – Чоп біля села Іванівці 19 липня сталася моторошна аварія. У ДТП зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка, внаслідок чого загинуло троє людей. Серед загиблих – 56-річний футбольний тренер Віктор Ряшко.
Місцевий ресурс Mukachevo.net інформує, що вантажівка "розтрощила" легковик. Від зіткнення вантажівка з піском спалахнула.
Читайте також: Несподівано помер ексбаскетболіст збірної України Андрій Ботічев
Повідомляється, що у ДТП загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко. Єдина людина, яка вижила, дружина тренера.
Відомо, що у легковику загинуло троє людей. Серед них двоє дітей.
Місце ДТП / Фото mukachevo.net
Пасажирка легковика доставлена до лікарні святого Мартина. Жінку було доставлено у свідомості.
Деталі ДТП
Про аварію у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. За його інформацією, аварія сталася о 16:30.
Повідомляється, що вантажівка після зіткнення злетіла з дороги та загорілася.
Відео з місця ДТП (18+)
Футбольна біографія Ряшка
Ряшко – радянський та український футболіст і тренер. Виступав на позиції півзахисника. Від січня 2012 року був спортивним директором ужгородської "Говерли".
Як футболіст грав за команди: "Трудові резерви" (Львів), "Буковина" (Чернівці), "Нива" (Підгайці/Бережани/Тернопіль), "Кремінь" (Кременчук), "Приладист" (Мукачево), "Лижник" (Мукачево), "Карпати" (Мукачево).
Після завершення спортивної кар'єри перебуває на тренерській роботі.
Тренував команди: "Приладист" (Мукачево), "Лижник" (Мукачево), "Карпати" (Мукачево), "Лінет" (Берегове), "Закарпаття" (Ужгород), ФК "Мукачево", "Нива" (Тернопіль), "Львів".